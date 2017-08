Wetter bremst Mosel Ballon Fiesta teilweise aus

Die Fiesta leidet dieses Jahr unter dem schlechten Wetter. Foto: Harald Tittel/Archiv Foto: dpa

(Föhren (dpa/lrs)) Das Heißluftballon-Festival «Mosel Ballon Fiesta» in Föhren bei Trier hat in diesem Jahr mit dem Wetter zu kämpfen. Zwar konnten nach Angaben der Veranstalter am Samstagmorgen 55 Ballone planmäßig zu einer Wettfahrt starten. Am Freitag mussten allerdings Teile des Programms wegen schlechten Wetters abgesagt werden.