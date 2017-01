Wetter in Rheinland-Pfalz: Klirrende Kälte bis zum Wochenende, dann wieder milder - Kälteste Nacht des Winters bisher

Im Bergland kann es bei Schnee sogar bis minus 15 Grad kalt werden. Der DWD warnte, dass es Glätte durch überfrierende Nässe geben könne. Für Samstag prognostizierte der Dienst minus 4 bis minus 1 Grad, ehe es das Thermometer am Sonntag wieder in den Plusbereich auf 1 bis 3 Grad steigt.



In der Nacht zu Freitag sind die Temperaturen auf den bisher tiefsten Stand des Winters gefallen. Vor allem in Süddeutschland zwischen Fränkischer Schweiz und Oberpfalz seien Minusrekorde gemessen worden, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach am Freitag zur vorläufigen Kältebilanz.



In Schorndorf-Knöbling (Oberpfalz) gingen die Temperaturen bis neun Uhr morgens auf bis zu minus 22,6 Grad runter. Gemessen wurde zwei Meter über dem Boden. Noch kälter war es nur auf der Zugspitze mit minus 26,6 Grad. Lediglich an der Küste habe «unmittelbar am Strand» nur leichter Frost geherrscht, sagte der Sprecher.



Noch tiefer als in Schorndorf sanken die Temperaturen mancherorts direkt am Boden, wo die Luft in klaren Nächten stärker abkühlen kann als an den üblichen Thermometermarken in zwei Meter Höhe: Hier stellte das thüringische Veilsdorf mit minus 26,3 Grad den deutschlandweiten Kälterekord.