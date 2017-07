Wetter in der Region: Abkühlung und Schauer in der kommenden Woche

Das Regenwetter in Rheinland-Pfalz bleibt bis mindestens Mittwoch. Foto: Friso Gentsch Eine Frau mit Regenschirm geht vor dunklen Wolken eine Treppe hinauf. Foto: Lino Mirgeler/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lrs)) Die Rheinland-Pfälzer sollten in der kommenden Woche wieder die Regenschirme bei sich tragen. Vor allem am Montag und am Mittwoch könnte es kräftig regnen und gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. Und auch für den Dienstag werden vereinzelte Schauer erwartet.