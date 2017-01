Wetteraussichten in der Region: Es bleibt frostig mit Glatteis und Schnee

Wolken hängen über dem verschneiten Wald. Foto: Caroline Seidel/Archiv Foto: dpa

(Offenbach (dpa/lhe)) Den Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt das Winterwetter in den kommenden Tagen erhalten: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, bleibt es kalt, auch wenn Schnee und Wind etwas nachlassen.