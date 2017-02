Wie ein Popstar: Schulz im Straßenwahlkampf an der Saar

(dpa/lrs) - Der neue Shooting-Star der SPD wird ein bisschen gefeiert wie ein Popstar. Lange bevor Martin Schulz am Freitag in Saarlouis auf dem Marktplatz eintrifft, haben sich bereits zahlreiche Fans versammelt. Als er erscheint, wird gerufen, geklatscht und fotografiert. «Besuch im Saarland ist immer ganz besonders», sagt der designierte SPD-Kanzlerkandidat, der familiäre Wurzeln an der Saar hat. In seiner neuen Rolle ist dies sein erster Einsatz im Straßenwahlkampf.



An der Seite von SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger und dem SPD-Landeschef, Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD), hört er Menschen zu und verteilt rote Rosen. «Ich bin gekommen, um Rehlinger zu unterstützen», sagt er im Blitzlichtgewitter. Er sei «ziemlich zuversichtlich», dass Rehlinger die nächste Ministerpräsidentin des Landes werde. «Ich glaube, dass wir im Saarland eine gute Chance haben.»



Die SPD Saar setzt auf das «Ticket Schulz». Sie will etwas abhaben von dem dem neuen Schwung, den der künftige SPD-Vorsitzende in die Partei bringt. Nötig hat sie es: Sie hat sich das Ziel gesetzt, bei der Landtagswahl am 26. März «stärkste Kraft» zu werden. Aber nach der jüngsten Umfrage von Infratest Dimap (26. Januar, vor der Nominierung von Schulz) lag sie bei 26 Prozent, die CDU bei 38 Prozent.



Jetzt wittern die Genossen an der Saar Morgenluft: «Mit Schulz geht auch in der SPD an der Saar ein Ruck durch die Reihen», sagt die Vize-Regierungschefin Rehlinger (40). Man spüre, «die Leute haben wieder richtig Lust auf Politik». Bestes Beispiel: Nachdem bekannt wurde, dass Schulz beim Landesparteitag der SPD am Freitagabend in Mettlach dabei ist, «haben die uns die Bude eingerannt», sagt der Sprecher. Auf einmal standen mehr als 300 Gäste mehr auf der Liste.



«Die Unterstützung von Martin Schulz können wir in unserem Landtagswahlkampf gut gebrauchen», sagt Rehlinger, die zur Begrüßung von Schulz umarmt wird. «Wir marschieren gelegentlich getrennt, aber wir werden gemeinsam schlagen, lieber Martin! Erst bei der Landtagswahl und anschließend bei der Bundestagswahl», gibt sich Rehlinger kämpferisch.



Die SPD ist dank Schulz mächtig im Aufwind. Laut ARD-Deutschlandtrend könnte sich jeder Zweite Schulz als Kanzler vorstellen - und nur noch 34 Prozent Angela Merkel. In der Sonntagsfrage erreichten die Sozialdemokraten 28 Prozent - acht Prozentpunkte mehr als im Vormonat. Wenn die SPD es schaffe, so wie bisher im Land noch sechs Punkte auf den SPD-Bundeswert draufzulegen, «dann ist das auch für uns ein schönes Signal und dann ist auch das Rennen wieder offen», meint Rehlinger.



Zuspruch können die Genossen im kleinsten deutschen Flächenland gut gebrauchen. Seit September 1999, also seit der Ära von Landesvater Oskar Lafontaine und dessen Kurzzeitnachfolger Reinhard Klimmt, herrscht die CDU an der Saar. Seit der letzten Wahl von 2012 ist die SPD der Juniorpartner in einer großen Koalition unter Führung von Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer.



Für Schulz, der einst im Trikot des SV Rhenania 05 Würselen von einer Karriere als Profikicker träumte, sind die Wahlkampftermine in Orten wie Saarlouis oder Mettlach-Orscholz klare Heimspiele. Sein Großvater war Bergmann im Saarland, sein Vater wurde Polizist und wuchs in Spiesen-Elversberg unweit von Neunkirchen an der Saar auf. Und der Vater konnte sich sogar noch an den kleinen Erich Honecker erinnern, der im neun Kilometer entfernten Wiebelskirchen zur Schule ging. Schulz sei ja auch ganz klar «halber Saarländer», sagt Rehlinger.



Schulz kommt mit seiner Bodenständigkeit im Saarland gut an. Denn hier dürfen Politiker nicht abheben. Rehlinger hält nach wie vor den saarländischen Rekord im Kugelstoßen (16,03 Meter) und bewegt nach wie vor Kugel und Diskus, allerdings ohne Rekordambitionen. Und Regierungschefin Kramp-Karrenbauer tritt seit Jahren im Karneval als «Putzfrau Gretel» auf.