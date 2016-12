«Wiespaden» und «Hässen»: Polizei schnappt Verkehrssünder

Ein von der Polizei in Mainz sichergestelltes Auto-Kennzeichen. Foto: Polizei Mainz Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Einen besonders kreativen Verkehrssünder mit Rechtschreibschwäche die Polizei in Mainz erwischt. Ein Zeuge hatte am Dienstagabend auf der B9 in Richtung Mainz ein Schlangenlinien fahrendes Auto ohne Beleuchtung und Heckscheibe bemerkt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.