Wirbel um politische Äußerungen des Dehoga-Präsidenten: Gastronom und Buchautor tritt aus dem Hotelverband aus

„Ich möchte in keinem Verband Mitglied sein, dessen Präsident sich eine Zusammenarbeit mit geistigen Brandstiftern auch nur im entferntesten vorstellen kann“, heißt es mit Blick auf die AfD in Ralf Prestenbachs Austrittsschreiben vom 18. Januar, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Der Sachbuchautor betreibt eine Gaststätte in Koblenz und die Gastronomie bei Deutschlands längster Fußgänger-Hängeseilbrücke Geierlay im Hunsrück.



Nach Zeitungsberichten soll sich Gereon Haumann, Landesvorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU und Dehoga-Landeschef, für Gespräche über eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgesprochen haben. Er bestritt dies. Auch CDU-Landeschefin Julia Klöckner erteilte einem Bündnis mit der AfD eine Absage.



Haumann sagte am Freitag der dpa, Prestenbachs Brief habe ihn noch nicht auf dem Postweg erreicht. Andere Austrittsschreiben mit Bezug auf den Neujahrsempfang der MIT lägen ihm bislang nicht vor. Dort habe er sich nur gegen eine rot-rot-grüne Koalition im Bund gewandt und gesagt, dass es kein Denkverbot geben dürfe, wenn demokratisch in ein Parlament gewählte Parteien miteinander sprechen wollten. Daraufhin habe er eine Flut von Zuspruch bekommen. Haumann machte 1993 seinen Abschluss als Diplom-Kaufmann an der Universität Trier, er führte zwanzig Jahre lang das Familien-Hotel Hochwald und lebte in Thalfang (Kreis Bernkastel-Wittlich).