Wörter des Jahres: Hahngate und Schlammschlacht

Ziel der ersten derartigen Aktion war es, «Wörter für Ereignisse zu küren, die das Jahr in Rheinland-Pfalz in seiner Gesamtheit geprägt haben», wie die Initiatoren am Donnerstag in Koblenz mitteilten. Die Jury bestand aus Sprachwissenschaftlern und Medienvertretern.steht für den Hunsrück-Flughafen Hahn und den Anglizismus -gate als Bezeichnung für Skandale. Der Verkauf des Airports an eine dubiose Firma in China scheiterte spektakulär. Das derzeitige neue Bieterverfahren ist weiterhin ein Hauptthema der Landespolitik.

2. Schlammschlacht charakterisiert im wörtlichen wie übertragenen Sinne das von Unwettern geplagte Musikfestival «Rock am Ring» in Mendig. Nach Blitzschlägen mit 71 Verletzten fand es auf behördliche Anweisung gegen den Willen des Veranstalters ein vorzeitiges Ende.

3. Mittelrheinbrücke: Kommt sie oder nicht? Seit Jahrzehnten wird über dieses Projekt nahe der Loreley diskutiert, denn zwischen Mainz und Koblenz gibt es keine feste Rheinquerung. Im Landtagswahlkampf und gegenwärtig hat die Debatte neuen Auftrieb bekommen.

Auch Ende 2017 soll es wieder eine Wahl der rheinland-pfälzischen Wörter des Jahres geben - als Ergänzung zu dem von der Gesellschaft der deutschen Sprache regelmäßig gekürten Wort des Jahres.