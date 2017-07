Wohnhaus in Ulmen in der Eifel brennt: Rauchentwicklung beeinträchtigt Sicht auf der A48

Feuerwehr-Warnschild. Foto: Patrick Seeger/Archiv Foto: dpa

(Ulmen/Mayen (dpa/lrs)) In einem Wohnhaus in Ulmen in der Eifel ist am Montagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Menschen wurden bei dem Brand in einer Anliegerstraße des Sees Ulmener Maar ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt, wie die Polizei berichtete.