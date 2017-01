Wie die Polizei mitteilt, war am Samstgmorgen um 5:26 Uhr der Alarm ausgelöst worden. Das Feuer war wohl in der Garage ausgebrochen und hatte sich schnell auf das gesamte Haus ausgebreitet. Nach ersten Ermittlungen hatte ein offener Ascheeimer mit glühenden Ascheresten den Brand entfacht. Das Anwesen in der Hauptstraße in Höchstberg brannte vollständig ab. Es ist der Polizei zufolge nicht mehr bewohnbar. Angaben über die Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.