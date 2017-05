Zahl der Drogentoten steigt erneut

Gebrauchte Spritzen liegen in einem Sammelcontainer. Foto: Boris Roessler/Archiv Foto: dpa

(Berlin/Mainz) Die Zahl der Drogentoten ist im Jahr 2016 in Rheinland-Pfalz wie auch bundesweit gestiegen. Nach den am Montag in Berlin vorgelegten Zahlen des Bundeskriminalamts starben in Rheinland-Pfalz 68 Menschen an ihrem Drogenkonsum, das sind 20 mehr als noch im Jahr 2015.