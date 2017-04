«Wir stellen so viele Polizisten ein wie noch nie in Rheinland-Pfalz, aber wir haben noch nie so viele Abgänge gehabt und haben noch nie so eine schlechte Situation der Polizisten pro Kopf in Rheinland-Pfalz gehabt», sagte CDU-Innenpolitiker Matthias Lammert. SPD-Innenminister Roger Lewentz verwies indes auf die steigende Zahl neuer Polizisten: «Ab dem kommenden Jahr wird der Personalbestand wieder wachsen», sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Bis 2021 steige die Zahl ausgebildeter Polizisten auf rund 9500, das seien etwa 1000 mehr als im Jahr 1991.