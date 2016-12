Zoll findet nahe Prüm 400 Gramm Kokain in Fußraum von Auto

Symbolfoto: Christian Charisius/Archiv

(Prüm/Koblenz (dpa/lrs)) Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Region Prüm haben Zollbeamte 400 Gramm Kokain im Fußraum eines aus Belgien kommenden Autos gefunden. Der Fahrer und sein Beifahrer hatten auf Nachfrage angegeben, keine Betäubungsmittel dabei zu haben, wie das Hauptzollamt in Koblenz am Donnerstag mitteilte.