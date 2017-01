Zugstrecke an der Mosel demnächst wegen Tunnelarbeiten zwischen Bullay und Cochem unterbrochen

Der Petersbergtunnel zwischen Neef und Ediger-Eller (Kreis Cochem-Zell) soll für rund 22 Millionen Euro verbreitert, moderner und sicherer gemacht werden. Die Vorbereitungen begännen an diesem Mittwoch, sagte der Sprecher.

Die «echten Arbeiten» sollen am 6. Mai starten: Dann werde die Strecke im Tunnel zunächst von zwei Gleisen auf ein Gleis zurückgebaut, sagte der Sprecher. Darauf soll der Zugverkehr dann ab dem 2. Juni vorübergehend in beiden Richtungen fahren. Insgesamt sollen die Arbeiten an dem rund 370 Meter langen Tunnel nach früheren Angaben zwei Jahre dauern. Der nahe gelegene Kaiser-Wilhelm-Tunnel zwischen Cochem und Ediger-Eller werde am 2. Juni wieder komplett in Betrieb genommen, kündigte der Sprecher an. Dann soll der Zugverkehr dort zweigleisig in zwei getrennten Tunnelröhren laufen. Zuvor hatte die «Rhein-Zeitung» darüber berichtet.