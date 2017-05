An einer Stelle, an der sich die Fahrbahn absenke, sei er mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der Mann und die Frau, die in dem Auto saßen, erlitten tödliche Verletzungen. Sie mussten aus dem Wrack herausgeschnitten werden. Der Unfallverursacher wurde verletzt. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht.