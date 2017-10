Der Fahrer des Pkw gab jedoch Gas und konnte erst in der nächsten Ortschaft in einer Sackgasse gestellt werden. Bei einem erneuten Fluchtversuch wurden zwei Streifenwagen gerammt und zwei Beamte verletzt. In der Folge konnte die Polizei zwei tatverdächtige Insassen des Wagens überwältigen, eine dritte Person lief auf ein nahe gelegenes Bahnhofsgelände und ist zur Zeit noch flüchtig. Im Innern des Wagens fand die Polizei Einbruchswerkzeug.