Zwölfjährige schwebt nach schwerem Unfall noch in Lebensgefahr

Ein Bild der Verwüstung bietet sich am 23.08.2017 in Saarwellingen (Saarland), nachdem ein 26 Jahre alter Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme am Steuer seines Autos (ganz rechts) ungebremst gegen einen Wagen (links hinten neben der Gruppe von Feuerwehrleuten) raste, in dem eine Frau ums Leben kam und ein zwölfjähriges Kind schwer verletzt wurde. Anschließend rammte er drei weitere Fahrzeuge - vier weitere Menschen wurden leicht verletzt. Foto: Simon Mario Avenia/dpa