200 Liter Chlorbenzol bei BASF ausgelaufen

BASF-Werk Ludwigshafen. Foto: Uwe Anspach/Archiv Foto: dpa

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Im BASF-Werk in Ludwigshafen sind am späten Mittwochabend 200 Liter des gesundheitsschädlichen Stoffs Chlorbenzol ausgelaufen. Vier Mitarbeiter seien vorsorglich ärztlich untersucht worden, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Sie hätten später alle weiterarbeiten können.