Der 55-jährige Georg Bätzing wird am 18. September im Limburger Dom zum Bischof geweiht und in sein neues Amt eingeführt. Der Gottesdienst wird live übertragen, Gäste und Gläubige können ihn auch auf dem Domplatz, in der Stadtkirche und im Priesterseminar verfolgen. Für die Veranstaltung gelten dem Bistum zufolge hohe Sicherheitsvorkehrungen, weswegen der Zugang zum Domberg nur mit einer Registrierung möglich ist.