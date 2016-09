Auto auf Ibiza geknackt: Mann will Hilfe von der Polizei in Deutschland

(Ludwigshafen (dpa/lrs)) Aus dem Urlaub in Spanien hat ein Mann die Polizei zuhause in Ludwigshafen um Hilfe gebeten. Der Mann meldete sich am Samstag aus Ibiza, um einen Einbruch in seinen Mietwagen anzuzeigen - schließlich sei die Ludwigshafener Inspektion die einzige Polizeidienststelle, die er kenne.