Autofahrer grüßt Polizisten mit Feierabendbier in der Hand

Der 26-Jährige prostete im Vorbeifahren vom Steuer aus den Polizisten in einem Einsatzwagen zu und genehmigte sich dann einen Schluck, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die mit der Kneipengeste Gegrüßten hielten den Autofahrer daraufhin am Dienstag an, stellten einen Atemalkoholwert von 0,7 Promille fest und verhängten ein Bußgeld gegen den jungen Mann. «Einen derart offenen Umgang mit Alkohol am Steuer erlebt man nicht alle Tage», kommentierte die Polizei den Vorfall in ihrer Mitteilung.