«Biene Maja» wird fortgesetzt - Geplant sind 52 neue Folgen

Maja findet die kleinen Feuerkäfer niedlich. Foto: Studio 100 Animation/ZDF/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa)) Die «Biene Maja» fliegt weiter: Derzeit werde eine zweite Staffel der Serie produziert, teilte das ZDF der Deutschen Presse-Agentur in Mainz mit. Geplant sind 52 neue Folgen, in denen Maja in 3D-Technik Abenteuer mit ihren Freunden erlebt.