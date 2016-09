Bußgelder ausländischer Verkehrssünder bleiben häufig unbezahlt

ARCHIV - Jens Pfeffer von der Stadtpolizei Verkehr in Frankfurt am Main befestigt bei seinem Rundgang am 01.04.2011 durch die Straßen der Mainmetropole einen Strafzettel an einem falsch parkenden Auto. Foto: Roland Holschneider/dpa (zu dpa "Verkehrssünder aus dem Ausland zahlen Bußgelder häufig nicht" vom 03.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Roland Holschneider (dpa)