Unter den insgesamt 541.600 Schülern sind in diesem Jahr auch Tausende Flüchtlingskinder. Wenn sie noch kaum Deutsch sprechen, erhalten sie in Intensivkursen speziellen Sprachunterricht, nehmen aber in Fächern wie Sport oder Mathematik am regulären Unterricht teil. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) besucht zum Schulstart das Gutenberg-Gymnasium in Mainz, eine sogenannte Kulturschule.