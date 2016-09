Drei Meter tiefer Sturz: 80-Jährige durchbricht Parkhaus-Mauer in Bottrop und bleibt unverletzt

Beim Rangieren in einem Parkhaus in Bottrop (Nordrhein-Westfalen) hat eine 80-Jährige am 05.09.2016 mit ihrem Auto die Außenwand durchbrochen. Sie landete mit der Front drei Meter tiefer auf einem anderen geparkten Auto, wie die Polizei berichtete. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, die alte Dame wurde nicht verletzt. Foto: News-Report-NRW/Daniel Knopp dpa (zu dpa "80-Jährige fährt durch Parkhaus-Mauer - unverletzt" vom 05.09.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: dpa