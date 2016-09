Sie habe die Entscheidung Merkels richtig gefunden, in Ungarn festsitzende Flüchtlinge vor einem Jahr ohne große Kontrollen einreisen zu lassen, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. Sie habe es aber von Anfang an falsch gefunden, dass es keine Verabredung gebe, wie es mit den EU-Nachbarn weitergehe. «Das ist der Kardinalfehler gewesen.» SPD-Chef Sigmar Gabriel und Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschef Erwin Sellering (SPD) hatten sich im Wahlkampf vor der Landtagswahl im Nordosten von Merkels Kurs abgegrenzt.