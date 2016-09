Dreyer räumt Fehler bei Hahn-Verkauf ein und weist Zeitdruck zurück

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat Fehler beim gescheiterten Verkauf des Flughafens Hahn eingeräumt, aber den Vorwurf von Zeitdruck zurückgewiesen. „Wir haben das fehleingeschätzt“, sagte Dreyer am Donnerstag in einer Sondersitzung von vier Landtagsausschüssen in Mainz. Die Regierung sei beim Verkauf an die chinesische Firma SYT davon ausgegangen, „dass wir auf der sicheren Seite sind“. „Selbstverständlich hatte die Landesregierung ein Interesse an einem zügigen Verkauf“, sagte Dreyer, betonte aber: „Zu keinem Zeitpunkt habe ich zeitliche Vorgaben gemacht.“ Das sei absurd.



Der Airport gehört zum Großteil Rheinland-Pfalz, zu einem kleinen Teil Hessen. Die rot-gelb-grüne Landesregierung in Mainz ist unter Druck, weil der Verkaufsversuch an die Shanghai Yiqian Trading im Juli gescheitert war. Die Gründe dafür waren eine ausstehende Teilzahlung und der Verdacht eines gefälschten Bankbelegs. Die Beratergesellschaft KPMG warf Dreyer im Juli in einem Brief vor, sie habe Zeitdruck ausgeübt und Warnungen von KPMG ignoriert, obwohl es zum Gesellschafterwechsel beim Käufer kam.



Die CDU-Opposition macht Dreyer persönlich für das Scheitern verantwortlich und hatte die Sondersitzung beantragt. Der Parlamentarische Geschäftsführer Martin Brandl sprach Dreyer direkt an. „Es geht auch darum, ob Sie dem Parlament und der Öffentlichkeit immer die Wahrheit gesagt haben.“ Er warf ihr vor, die Verantwortung auf die KPMG abschieben zu wollen, nachdem der Verkauf des Flughafens in einem ersten Anlauf „in spektakulärer Weise gescheitert ist“.

Das Kabinett hatte die Entscheidung über den Verkauf eine Woche nach dem Start der Ampel-Regierung im Mai verschoben, aber die Verhandlungen weitergeführt. Es sei klar gewesen: „Wir verabschieden die Vorlage erst dann, wenn tatsächlich alle Dinge aufgeklärt sind“, sagte Dreyer. Am 30. Mai hätten dann alle Unterlagen vollständig vorgelegen, sagte Innenminister Roger Lewentz (SPD).



Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD) betonte die entscheidende Rolle der Beratungsgesellschaft bei der Bewertung von SYT. „Die Behauptung der KPMG, dass die Landesregierung enge zeitliche Vorgaben gesetzt hat, kann nicht bestehen“, sagte Stich. Er sagte, „dass die Ministerpräsidentin keinerlei Vorgaben gemacht hat oder irgendwie operativ im Verkaufsverfahren tätig war“. Die Entscheidung, trotz einer kurzfristigen Änderung in der Gesellschafterstruktur von SYT am Verkaufsprozess festzuhalten, sei dann einvernehmlich vom Ministerium und von KPMG getroffen worden.