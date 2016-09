Dreyer stellt sich Fragen der Abgeordneten zum Hahn-Verkauf

Einziger Tagesordnungspunkt auf Antrag der CDU-Fraktion ist die «Verantwortung der Ministerpräsidentin für den gescheiterten Verkauf des Flughafens Frankfurt-Hahn an die SYT», also an das chinesische Unternehmen, das aus Sicht der Landesregierung vertragsbrüchig geworden ist.

Der Vorstoß der Oppositionspartei folgt der Veröffentlichung eines Briefwechsels zwischen der rot-gelb-grünen Landesregierung und der Beratergesellschaft KPMG vom Juli. Die KPMG wirft Dreyer und dem Mainzer Innenministerium vor, Zeitdruck ausgeübt und Warnungen ignoriert zu haben, nachdem es einen Gesellschafterwechsel beim Käufer gegeben hatte. Die Regierungschefin weist die Vorwürfe zurück.

Ein Misstrauensantrag der CDU gegen Dreyer war vor der Sommerpause des Landtags mit der Mehrheit von SPD, FDP und Grünen abgelehnt worden. In der Sondersitzung kommen der beim Hahn-Verkauf federführende Innenausschuss sowie der Finanz-, der Rechts- und der Verkehrsausschuss zusammen. Der Hunsrück-Flughafen gehört zum Großteil dem Land Rheinland-Pfalz und zum kleinen Teil Hessen. Nun läuft ein neuer Verkaufsprozess.