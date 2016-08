Erneut Hitzewarnung: Ab Montag aber kühler im Saarland

«Die Temperatur steigt auf 30 bis örtlich 36 Grad», sagte eine Meteorologin in Offenbach. Erst am Freitag war in Saarbrücken-Burbach mit 37,5 Grad der bis dahin heißeste Tag des Jahres in Deutschland gemessen worden.



Auch am Sonntag können nach DWD-Angaben noch 34 Grad erreicht werden. Weiter nach oben klettern die Temperaturen aber nicht mehr. Denn für den Sonntagnachmittag erwarten die Wetterforscher die ersten Hitzegewitter, die mit Hagel, Sturmböen und Regen für Abkühlung sorgen. Örtlich sind auch Unwetter nicht ausgeschlossen.