Eröffnung des Saarpolygon-Denkmals zum Kohlebergbau

Bei dem fast 30 Meter hohen «Saarpolygon» auf der früheren Berghalde Duhamel in Ensdorf (Kreis Saarlouis) handelt es sich um eine Großskulptur aus zwei Schrägtürmen, die in der Höhe mit einer Brücke verbunden sind. Das Denkmal soll nach Angaben des Fördervereins Bergbauerbe Saar an die Geschichte des 2012 beendeten Bergbaus erinnern. Dieser hatte Menschen und Landschaft im Saarland über 250 Jahre geprägt.

Zudem eröffnet der Bergbau- und Technologiekonzern RAG auf der Anlage Duhamel in einer historischen Maschinenhalle eine Repräsentanz: Dort soll unter anderem eine interaktive Dauerausstellung untergebracht sein, die die künftigen Aufgaben der Bergbauregion in den Blick nimmt. «Statt Kohleförderung geht es jetzt darum, ehemaligen Bergbaustandorten neue Perspektiven zu eröffnen», teilte das Unternehmen mit.