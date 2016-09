Flughafen-Hahn-Chef erwartet leichten Rückgang der Passagierzahl

«Wichtig ist, dass wir nicht um zehn Prozent abstürzen. Das ist im Moment nicht ersichtlich.» Zuvor war der Trend leicht positiv gewesen: Auf 2,45 Millionen Passagiere im Jahr 2014 folgten 2,67 Millionen im vergangenen Jahr.

Der Platzhirsch im Hunsrück, der Billigflieger Ryanair, will von Ende Oktober an erstmals auch den nur 100 Kilometer entfernten Flughafen Luxemburg in sein Programm aufnehmen. Im Gegenzug verringert das irische Unternehmen am Airport Hahn nach Bunks Worten wohl geringfügig sein Angebot. «Das belastet uns natürlich.» Zudem baue Ryanair seinen Standort Köln/Bonn massiv aus - werde dort aber auch sehr viele Neukunden anlocken.

Zugleich wachse am Hahn jedoch die ungarische Airline Wizz Air mit Routen vorrangig gen Osten bei der Passagierzahl, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau. «Der Anteil von Ryanair an unserem Passagiergeschäft beträgt nicht mehr wie vor einigen Jahren 95 Prozent, sondern mittlerweile nur noch 83 Prozent», erklärte Bunk.

Deutlich eingebrochen ist währenddessen aber das Frachtgeschäft im Hunsrück. Der defizitäre Flughafen Hahn gehört zum Großteil dem Land Rheinland-Pfalz und zum kleinen Teil Hessen. Er soll verkauft werden.