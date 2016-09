Heiß und sonnig Winzer beginnen früher mit Hauptlese

Die Hauptlese beginnt wegen des Wetters eher als gedacht. Foto: Fredrik von Erichsen/Archiv Foto: dpa

(Mainz/Bodenheim (dpa/lrs)) Zahlreiche Winzer in Rheinhessen und der Pfalz werden in den kommenden Tagen mit der Hauptlese beginnen. «Sie nutzen jetzt die sonnigen Tage noch aus», sagte eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd am Dienstag in Mainz. Der Beginn der Hauptlese war später erwartet worden, aber das ungewöhnlich warme Wetter beschleunigte die Reife der Trauben.