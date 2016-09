Keine Mehrheit für Verbot von Vollverschleierung im Landtag

Eine hitzige Debatte über ein Burka-Verbot im Mainzer Landtag hat tiefe Gräben zwischen Regierungsparteien und Opposition zum Ausdruck gebracht. CDU und AfD forderten in getrennten Anträgen ein gesetzliches Verbot der Vollverschleierung. Beide Anträge wurden mit der Stimmenmehrheit von SPD, FDP und Grünen abgelehnt.



Oppositionsführerin Julia Klöckner (CDU) verurteilte die Vollverschleierung als «eine extreme Form der Frauenverachtung». Eine Frau mit dem Ganzkörperschleier Burka oder dem Gesichtsschleier Nikab werde als «Werbeträgerin dieses fundamentalen Islams» missbraucht. «Integration kann nur gelingen, wenn man dem anderen auch ins Gesicht schauen kann», sagte Klöckner.



Für die AfD sagte die Abgeordnete Iris Nieland, in der Debatte gehe es darum, wie Frauen von dem «scheinbar religiös motivierten Zwang befreit werden können, sich unter einer Rüstung aus Stoff verstecken zu müssen». Die CDU habe «einen ähnlichen Antrag gestellt, aber bei uns ist auch der tatsächliche Wille zur Umsetzung vorhanden», sagte Nieland. Während ihre Rede nur Beifall in den eigenen Reihen fand, applaudierten die AfD-Abgeordneten wiederholt zur Rede von Klöckner.



Justizminister Herbert Mertin (FDP) betonte, es sei heute schon verboten, eine Frau zum Tragen einer Burka zu zwingen: «Es ist Rechtslage in Deutschland, dass eine Frau nicht gezwungen werden darf, irgendein Kleidungsstück, welches auch immer, zu tragen.» Das Bundesverfassungsgericht habe erklärt, dass es nicht zulässig sei, die Religionsfreiheit durch ein dagegen gerichtetes Gesetz zu beschränken. Allein in bestimmten Situationen könne es zulässig sein, Frauen zum Ablegen einer Vollverschleierung zu veranlassen - etwa beim Grenzübergang, bei Polizeikontrollen oder im Gerichtssaal.



Der SPD-Abgeordnete Marc Ruland wandte ein, dass ein pauschales Burka-Verbot grundgesetzwidrig sei. «Religionsfreiheit ist vorbehaltlos.» Für die FDP erklärte Helga Lerch, die freiheitlich-demokratische Grundordnung werde durch das Tragen einer Burka in keiner Weise verletzt. «Frauen sollten selbstbestimmt entscheiden, welche Kleidung sie tragen wollen», betonte die Grünen-Abgeordnete Pia Schellhammer. Ihre Partei wende sich gegen jeden Zwang, auch den, eine Burka tragen zu müssen. Aber «ein Verbot der Vollverschleierung hilft keiner dieser Frauen - es würde sie nur aus dem gesellschaftlichen Raum verbannen.»



