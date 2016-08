Keine baldige Fortsetzung von Gesprächen mit islamischen Verbänden

Staatssekretär Salvatore Barbaro (SPD) sagte am Mittwoch im Wissenschaftsausschuss des Landtags in Mainz, zuvor müssten die Ergebnisse von weiteren Gutachten über eine Einflussnahme des türkischen Staates auf die Verbände abgewartet werden. Die Gutachter hätten signalisiert, dass eine seriöse Beurteilung der neuen Lage mindestens ein Jahr in Anspruch nehmen werde.

Die Landesregierung hatte die Gespräche mit dem islamischen Verband Ditib und drei weiteren Verbänden angesichts der innenpolitischen Krise in der Türkei am 5. August ausgesetzt. Die Gespräche begannen am 27. April 2015 mit dem Ziel, einen Vertrag zur freien Religionsausübung und über einen islamischen Religionsunterricht abzuschließen.