Kfz-Haftpflicht wird für viele Autofahrer billiger

Grund sind niedrigere Regionalklassen in zehn der 38 Zulassungsbezirke. Nach Auswertung der jüngsten Schadensbilanzen sinkt die Eingruppierung etwa in Trier, Worms, Zweibrücken und im Westerwald. Höhere Einstufungen betreffen sechs Bezirke, darunter Koblenz, Kaiserslautern (Land), Landau und Rhein-Pfalz-Kreis.

Für Vollkaskoversicherte ergeben sich ferner niedrigere Regionalklassen im Rhein-Lahn-Kreis, unter anderem in Altenkirchen/Westerwald und Landau steigen sie. Für Teilkaskoversicherte steigt die Eingruppierung in Kusel und Birkenfeld/Nahe und sinkt unter anderem in Mainz und Kaiserslautern (Stadt).

Der GDV gibt jährlich nach der Berechnung der Schadensbilanz im Straßenverkehr die Regionalklassen für die 415 deutschen Zulassungsbezirke bekannt. Je besser die Schadensbilanz und damit die Einstufung in der Regionalklasse, desto günstiger wirkt sich das auf den Versicherungsbeitrag aus. Eine niedrigere Regionalklasse bedeutet aber nicht zwingend einen niedrigeren Gesamtversicherungsbeitrag, da jede Versicherung Tarife und Beiträge eigenständig kalkuliert.

In der Haftpflicht gelten in Rheinland-Pfalz die höchsten Klassen etwa in Ludwigshafen und Speyer. Die niedrigste Einstufung ist unter anderem Cochem-Zell vorbehalten. Für die Unfallauswertung gilt laut GDV stets der Wohnort des Autohalters und nicht der Unfallort.