Ein notgelandetes Kleinflugzeug liegt am 27.08.2016 in Neustadt an der Weinstraße (Rheinland-Pfalz) am Rande eines Weinbergs. Alle fünf Insassen wurden dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Foto: Foto : Horst Welke/pb press/dpa (zu dpa «Kleinflugzeug in Weinberg notgelandet - Fünf Insassen leicht verletzt» vom 27.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ Foto: Horst Welke (dpa)