Bätzing wird am 18. September im Limburger Dom zum Bischof geweiht. In den vergangenen gut dreieinhalb Jahren stand er als Generalvikar an der Seite von Triers Bischof Stephan Ackermann. Das Bistum Trier zählt rund 1,4 Millionen Katholiken in Rheinland-Pfalz und im Saarland.