Kunstwerk aus Maschinengewehren löst Polizeieinsatz aus

(Saarbrücken (dpa/lrs)) Ein aus Gewehren bestehendes Kunstwerk hat in Saarbrücken einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Ermittler waren am Montag alarmiert worden, weil ein Mann in einem Geschäft Farbe zum Lackieren eines Gewehrmagazins kaufen wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.