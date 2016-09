LKW-Zusammenstoß in der Vulkaneifel: 57-jähriger Fahrer stirbt

Zu einem Verkehrsunfall zweier LKW kam es am Dienstagmorgen gegen 5.20 Uhr auf der Bundesstraße 410 zwischen Hohenfels-Essingen und Rockeskyll. Ein 57-jähriger LKW-Fahrer aus dem Eifelkreis Bitburg fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Rockeskyll. Aus bisher unbekannten Gründen kam er mit seinem Lastwagen auf gerader Strecke nach links von seiner Fahrbahn ab und streifte auf einer Länge von 120 Metern die linke Leitplanke. Der Fahrer eines entgegenkommenden Autos reagierte rechtzeitig und wich dem Gefährt aus. Dem Fahrer des nachfolgenden LKW gelang dies jedoch nur bedingt: Während er mit dem vorderen Teil seines LKW links vorbeizog, krachte der havarierte Brummi in seinen Anhänger. Die Folge: An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der Unfallverursacher wurde in seinem Fahrerhaus eingeklemmt - zwischen Leitplanke und dem anderen LKW.



Die Feuerwehr, die aus Hohenfels, Pelm und Gerolstein mit 37 Einsatzkräften an der Unfallstelle war, musste schweres Gerät einsetzen, um den Mann zu befreien. Gerolsteins Wehrführer Thomas Baillivet berichtet: "Zunächst haben wir die Windschutzscheibe aufgeschnitten und versucht, den Fahrer, der keine Regung mehr zeigte, herauszuziehen. Da dies nicht gelang, haben wir mit dem Spreizer die Tür aufgedrückt und ihn letztlich auf diesem Weg befreit. Das hat sechs Minuten gedauert."



Letztlich war alles Bemühen aber vergebens: Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 57-Jährigen feststellen. "Für alle eine belastende Situation", sagt der Wehrführer.



Ob der Mann durch den Unfall starb oder bereits vorher gesundheitliche Probleme hatte, die letztlich zur Kollison führten, wird derzeit noch ermittelt. Die Bundesstraße war rund drei Stunden gesperrt, es bildeten sich lange Staus. Während einer der beiden LKW noch fahrbreit war, musste der andere Lastwagen abgeschleppt werden. mh