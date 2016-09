Land startet Projekt: Familien sollen mehr Zeit bekommen

Anne Spiegel spricht im Landtag in Mainz. Foto: Fredrik von Erichsen/ Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Das rheinland-pfälzische Familienministerium bringt ein Modellprojekt auf den Weg, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern soll. «Es mangelt den Familien an Zeit», stellte Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) fest. In dem Modellprojekt «optimiertes Zeitmanagement» soll erkundet werden, was gezielt unternommen werden kann, damit es mehr Zeit für Familien gibt.