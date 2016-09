Lastwagen schleift Radfahrer in der Innenstadt von Saarbrücken zu Tode

In Saarbrücken ist ein Radfahrer von einem Sattelzug erfasst und zu Tode geschleift worden. Die Polizei fand die Leiche des 28-Jährigen am Samstagabend an den Straßenbahngleisen in der Innenstadt. Gegen den Lastwagenfahrer wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Er sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft, wie die Ermittler mitteilten.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge schleifte der Lastwagen den Radfahrer mehr als 100 Meter weit mit. Der aus Saarbrücken stammende Mann war in Richtung Innenstadt unterwegs, als ihn der ebenfalls ins Zentrum fahrende Lastwagen erwischte. An dessen Steuer saß der 25-Jährige.

Nach dem Unfall raste der Mann nach Aussagen von Zeugen noch mehrere Kilometer weiter. Die Tour endete in der Nähe des Hauptbahnhofs. Der Lastwagen kam dort von der Straße ab und streifte die Betonstützen eines Gebäudes. Einer der Pfeiler stoppte schließlich die Todesfahrt.

Die Polizei nahm den Lastwagenfahrer fest. Dem nach Alkohol riechenden Mann sei eine Blutprobe entnommen worden. Deren Ergebnis stand zunächst nicht fest. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet. Außerdem werten die Ermittler den Fahrtenschreiber des Lastwagens aus.