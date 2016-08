Mainz will Einwanderungsgesetz beantragen

Anne Spiegel (Grüne) blickt in Mainz in die Kamera. Foto: Arne Dedert/Archiv Foto: dpa

(Mainz (dpa/lrs)) Die rheinland-pfälzische Landesregierung will gemeinsam mit Niedersachsen einen Entschließungsantrag für ein Einwanderungsgesetz im Bundesrat einbringen. Einen entsprechenden Beschluss fasste am Montag der Ministerrat in Mainz.