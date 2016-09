Mann rastet in Handyladen aus: Mehrere Strafverfahren

(Kaiserslautern (dpa/lhe)) Sein Mobiltelefon funktionierte plötzlich irgendwie nicht - da sei der Besitzer in einem Handygeschäft in Kaiserslautern ausgerastet und habe mit der Faust um sich geschlagen. Verletzt worden seien zwei Mitarbeiter des Ladens sowie ein Polizist und dessen Frau, teilte die Polizei am Samstag mit.