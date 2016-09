Mehr Beschwerden gegen private Videoüberwachung in Rheinland-Pfal

Von den 2500 Beschwerden im Jahr 2015 ging es in 800 Fällen um störende Videoüberwachung, sagte Stefan Brink, Leiter für privaten Datenschutz am LfDI am Montag. Das seien fast doppelt so viele Fälle wie noch vor drei Jahren. Zunächst hatte die «Allgemeine Zeitung» in Mainz über das Thema berichtet.

Gegen private Eigentümer und Mieter sei rund 300 Mal Beschwerde eingelegt, erläuterte Brink. Juristisch sei es zwar relativ unproblematisch, das eigene Grundstück mit Kameras auszustatten. «Schwierig wird es, wenn die Kamera so ausgerichtet ist, dass auch Bereiche des öffentlichen Raums überwacht werden.» Dem LfDI seien oftmals die Hände gebunden, da man nur gegen gewerbliche Betreiber mit Bußgeldern vorgehen könne.

Der Trend zur privaten Videoüberwachung liege an einem gestiegenen Unsicherheitsgefühl, sagte Ralf Schönfeld, Verbandsdirektor beim Eigentümerverein Haus & Grund in Rheinland-Pfalz. «Die hohe Zahl der Wohnungseinbrüche ist in den Köpfen vieler Eigentümer sehr präsent.» Brink ergänzte, in vielen Fällen seien auch konkrete Erfahrungen der Anlass, etwa das zerkratzte Auto vor der Haustür oder Streitigkeiten mit den Nachbarn. «Eigentümer dürfen aber nicht über das Ziel hinausschießen», mahnte Schönfeld. Zwar sei die Technik leichter zu bedienen und günstiger denn je. «Die rechtlichen Grenzen müssen aber unbedingt eingehalten werden.»