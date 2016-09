Mehr Gäste in Rheinland-Pfalz: Aber weniger Übernachtungen

Von Januar bis Juli kamen rund 5,15 Millionen Besucher ins Land und damit 0,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Das teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Die Gäste blieben aber oft nicht so lang: In den ersten sieben Monaten buchten sie 13,33 Millionen Übernachtungen, das sind 1,1 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Nur in drei Tourismusregionen gab es einen Anstieg bei der Zahl der Übernachtungen. In Rheinhessen waren es 5,5 Prozent mehr, auf dem zweiten Platz landete die Region Ahr (2,7 Prozent), auf dem dritten Rang das Rheintal (1,3 Prozent). Bei den Gästezahlen hingegen verbuchten sechs von neun Regionen ein Plus, allen voran Rheinhessen (4,6 Prozent). Den zweitgrößten Anstieg gab es in der Eifel (2,8 Prozent). Die Regionen Ahr und Westerwald-Lahn verzeichneten jeweils ein Gästeplus von 1,5 Prozent.