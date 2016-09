Mutmaßlicher Räuber nach jahrelanger Flucht festgenommen

(Kruft/Monaco) Rund drei Jahre nach einem Raubüberfall auf ein Ehepaar in Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) haben Ermittler einen Verdächtigen in Monaco festgenommen. Das teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch mit.