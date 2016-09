Nach Wolken und Regen wird es wieder sommerlich in der Region

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, stehen am Sonntag dichte Wolken und schauerartige Regenfälle auf dem Programm. Örtlich kann es dabei bei Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad zu gewittrigem Starkregen kommen.



Auch der Montag startet stark bewölkt und mit einzelnen Schauern, im Tagesverlauf wird es aber allmählich freundlicher. Ab Dienstag wird es zusehends heiterer und sonniger, und ab Mittwoch sind wieder sommerliche Temperaturen zwischen 26 und 29 Grad möglich.

Altweibersommer - Sonnenwärme und Spinnennetze

Im Altweibersommer ist es tagsüber warm und trocken, nachts aber kühl. Am Morgen hängen daher oft Tautropfen an Spinnweben und lassen sie im Sonnenlicht schimmern. Besonders häufig tritt diese Hochdruck-Wetterlage zwischen Mitte September und Anfang Oktober auf. Unklar ist, woher der Name kommt. Eine Theorie besagt, dass mit den alten Weibern die antiken Schicksalgöttinnen gemeint sind. So wie Spinnen ihre Netze weben sie die Lebensfäden der Menschen. 1988 nahm eine Mittsiebzigerin den Begriff allerdings wörtlich. Sie klagte vor dem Landgericht Darmstadt, weil sie «Altweibersommer» alten Frauen gegenüber diskriminierend fand. Die Richter sahen das anders.