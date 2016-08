Neue Hitzewarnung: Bis zu 36 Grad in Rheinland-Pfalz

Auch in Trier scheint den ganzen Samstag die Sonne bei blauem Himmel und die Temperaturen steigen bis zu 35°C. Nachts werden Tiefsttemperaturen von 21°C erreicht.



Deutschland stand am Samstag der heißeste Tag des Jahres bevor: «Wir erwarten heute örtlich 38 Grad», sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach. Damit würde der bisherige Hitzerekord vom Freitag mit 37,5 Grad geknackt werden. Die Temperatur war in Saarbrücken-Burbach gemessen worden. Wo es am Samstag am heißesten werden könnte, war zunächst unklar. Bereits am Mittag sprach der DWD eine Hitzewarnung für Deutschland aus.



Auch am Sonntag können nach Angaben der Meteorologin noch 34 Grad erreicht werden. Weiter nach oben klettern die Temperaturen aber nicht mehr. Denn bereits für diesen Sonntagnachmittag erwarten die Wetterforscher die ersten Hitzegewitter, die mit Hagel, Sturmböen und Regen für Abkühlung sorgen. Örtlich sind auch Unwetter nicht ausgeschlossen.

Ursache dafür ist Tief «Kitty», das über den Ärmelkanal und die Nordsee zur Ostsee zieht und kühlere Luft vor sich hertreibt. Am Montag ziehen die Schauer allmählich nach Osten ab und es bleibt weitgehend trocken. In der frischen Meeresluft erreicht die Temperatur nur noch Höchstwerte zwischen 23 und 25 Grad, in der Pfalz bis 27 Grad und im Bergland um 22 Grad.