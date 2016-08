Noch keine Entscheidung über Prozess um Korruption am Flughafen Hahn

Andere Verfahren mit Beschuldigten in Untersuchungshaft gingen vor. Wegen der Vorfälle am Airport sitze dagegen niemand hinter Gittern.

Bei Verträgen zwischen dem Flughafen Hahn und einer Firma für die Passagierabfertigung soll es einst zu persönlicher Bereicherung gekommen sein. Die Staatsanwaltschaft Koblenz erhob im Juli gegen vier Beschuldigte Anklage wegen mutmaßlicher Untreue, Bestechung, Bestechlichkeit und Beihilfe zur Bestechlichkeit in Höhe von insgesamt 153 850 Euro. Unter ihnen ist auch der frühere Hahn-Chef Jörg Schumacher. Alle vier bestreiten die Anschuldigungen.



Ein weiterer Vorwurf, den nun "Bild am Sonntag" wieder aufgriff, lautete, dass Fluggesellschaften mit überzogenen Kerosinpreisen abgezockt worden sein könnten. Darauf deutet laut dem Zeitungsbericht eine interne Vorlage an den Hahn-Aufsichtsrat hin. Die Staatsanwaltschaft Koblenz teilte am Montag der Deutschen Presse-Agentur mit, hierzu sei nichts strafrechtlich Relevantes ermittelt worden. Der defizitäre staatliche Flughafen steht zum Verkauf. Das gestaltet sich schwierig.