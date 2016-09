Pilgern für Schulverweigerer: Fachtagung in Bautzen

Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, geht es dabei um die «Theorie und Praxis des Pilgerns als sozialpädagogische Maßnahme». Ausgehend von Projekten in Frankreich, Sachsen und Mainz sollen verschiedene Modelle diskutiert werden. Pilgerwege für Straffällige gibt es zum Beispiel von Paris und Brüssel nach Santiago de Compostela; in Sachsen von Bautzen nach Dresden. Die Tagung richtet sich an Sozialpädagogen und Mitarbeiter von Jugendämtern und Justiz. Ausrichter sind die Fachhochschule Dresden und das Bischof-Benno-Haus in Bautzen.